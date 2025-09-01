Украинская полиция раскрыла новые подробности убийства Парубия

Подозреваемого в преступлении уже доставили в отдел для следственных действий

Украинские правоохранители нашли и задержали предполагаемого убийцу, причастного к смерти бывшего главы СНБО Андрея Парубия. Политик был застрелен в минувшую субботу на улице во Львове. По сообщениям очевидцев, преступление совершил курьер. В полиции утверждают, что покушение было тщательно спланировано, а за жертвой давно вели слежку.

Задержанным оказался 52-летний житель Львова. Постоянного места работы у мужчины не было, лишь периодические заработки. Курьером Glovo, как сообщалось ранее, он не был. В преступлении ему помогали третьи лица, которые оказывали консультации. Правоохранители не стали раскрывать, было ли найдено орудие преступления, при этом подчеркнув, что в содеянном усматривается "российский след".

"Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", – заявил глава украинской полиции Иван Выговский.

Тем не менее, никаких подтверждений и доказательств к своему высказыванию он не привел. Позже в органах отметили, что рассматривают различные версии причин преступления, и одной из ключевых является причастность России, хотя убедительной доказательной базы для этого на данный момент нет. По словам начальника криминальной полиции Небитов, до инцидента Парубий не обращался в правоохранительные органы и СБУ с просьбой о предоставлении охраны.