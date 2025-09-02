Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален

Во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицо российский лидер Владимир Путин сделал несколько важных заявлений по поводу украинского конфликта и возможности прийти к его завершению. Президент подчеркнул, что Россия никогда не имела желания нападать на кого-либо, и в дальнейшем такого с ее стороны ждать не стоит.

Путин уверен, что консенсус по гарантиям безопасности для Украины найти можно. Этот вопрос предстоит решить украинским властям. Тем не менее, с российской стороны есть одно неприемлемое условие – Москва считает членство страны в НАТО неприемлемым, хотя не против присоединения Киева к Евросоюзу.

Также глава России, что дал восточноевропейским странам совет закрыть поставки газа и нефти на Украину, если они заинтересованы в прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Путин подчеркнул, что ранее Москва довольно долго терпела аналогичные нападки на собственные объекты, пока не начала отвечать.

По его словам, сейчас единственная цель СВО – это защита интересов России, а также людей, которые связывают свою судьбу со страной.

"И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", – подчеркнул президент.

