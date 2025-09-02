Путин призвал ЕС прекратить поставки нефти и газа на Украину

Путин выставил ультиматум ЕС по Украине
Кадр видео
Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален

Во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицо российский лидер Владимир Путин сделал несколько важных заявлений по поводу украинского конфликта и возможности прийти к его завершению. Президент подчеркнул, что Россия никогда не имела желания нападать на кого-либо, и в дальнейшем такого с ее стороны ждать не стоит.

Путин уверен, что консенсус по гарантиям безопасности для Украины найти можно. Этот вопрос предстоит решить украинским властям. Тем не менее, с российской стороны есть одно неприемлемое условие – Москва считает членство страны в НАТО неприемлемым, хотя не против присоединения Киева к Евросоюзу.

Также глава России, что дал восточноевропейским странам совет закрыть поставки газа и нефти на Украину, если они заинтересованы в прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Путин подчеркнул, что ранее Москва довольно долго терпела аналогичные нападки на собственные объекты, пока не начала отвечать.

По его словам, сейчас единственная цель СВО – это защита интересов России, а также людей, которые связывают свою судьбу со страной. 

"И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", – подчеркнул президент.

Ранее СМИ заявили, что лидеры Запада совершили ошибку, проигнорировав саммит ШОС.

По теме

На Западе закатили истерику из-за беспрецедентного шага Путина

За действиями нашего президента наблюдают во всем мире

"Ни за что не плачу": министр финансов РФ попал в неловкую ситуацию в Китае

Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей