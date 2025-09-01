За действиями нашего президента наблюдают во всем мире

Визит Владимира Путина в Китай вызвал в западной прессе бурную реакцию. Популярное в Британии и за ее пределами издание Independent пишет, что лидеры США и Европы совершают роковую ошибку, недооценивая саммит ШОС и демонстративное сближение Москвы и Пекина.

В материале отмечается, что нынешняя поездка российского президента стала событием, которое нельзя игнорировать. Путин в Тяньцзине получил статус одного из ключевых международных лидеров, которого приветствуют в большинстве стран мира.

Особое внимание издание уделило тому, что лидеры РФ и КНР совместно появились на военном параде в Пекине. Подчеркивается, что речь идет не о закрытом союзе, а о партнерстве, основанном на прагматичных интересах и экономической выгоде в рамках всего региона.

Авторы подчеркивают, что саммит ШОС объединяет лидеров государств, где проживает почти половина населения Земли. Эти страны все отчетливее демонстрируют готовность выстраивать будущее, не оглядываясь на Запад, и отстаивать собственный суверенный курс.

В СМИ визит Путина уже называли беспрецедентным, а для западных стран, он стал тревожным сигналом и вызвал серьезное беспокойство.

