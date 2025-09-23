НАТО пригрозило военным ответом России

Организация отреагировала на случившееся в небе над Эстонией

Страны НАТО выпустили совместное заявление, в котором отреагировали на инцидент с российскими истребителями в небе над Эстонией. В организации пригрозили, что в случае повторения ситуации они будут применять военный ответ. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте альянса.

В заявлении сказано, что российские самолеты вошли в воздушное пространство Эстонии и более чем на 10 минут – реакция НАТО была "быстрой и решительной". Подобное, согласно версии западных стран, является "безответственным поведением" со стороны России, которое ведет к эскалации, необоснованным рискам и ставит под угрозу человеческие жизни.

В Североатлантическом альянсе пообещали дать решительный ответ, если подобные действия повторятся, а также усилить сдерживание и оборону на восточном фланге.

"Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений", – указано в документе.

Согласно заявлению НАТО, они сохраняют приверженность пятой статье о коллективной обороне. А также, несмотря на действия России, отказываться от поддержки Украины не намерены.

Ранее стало известно самое слабое место Североатлантического альянса после инцидента с дронами в Польше.