Представители альянса опровергли недавнее высказывание главы США

Заявление Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть себе территории, является надуманным, уверены западные высокопоставленные источники. Представители НАТО и вовсе довольно мрачно оценивают способность Киева снова забрать потерянные регионы, сообщает The Washington Post.

Дело в том, что широкое распространение использования беспилотников и новые разработки фактически лишили обе стороны возможности внезапного наступления. Из-за этого продвижение войск замедлилось, хотя ВС РФ продолжают демонстрировать преимущество. По словам анонимного чиновника НАТО, Россия вкладывает больше военных сил в борьбу, поэтому и достигает успехов.

"Суровая реальность поля боя такова, что на Донбассе за последние пару месяцев русские добились прогресса, квадратный километр за квадратным километром… и, несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их оказалось невозможно", – признал дипломат НАТО неудобную правду о России.

Представитель альянса указал, что также российская сторона быстро сможет восполнить нехватку личного состава. У Киева даже при большом воодушевлении общественности сделать это не получится.

Военные эксперты полагают, что преимущество и дальше будет на стороне России. Единственное – этому может помешать непредвиденный кризис, который отразится на состоянии войск. Поэтому у Украины остается только надежда, что в один момент у противника возникнут неожиданные проблемы, а пока шанса на возврат территорий у страны нет.