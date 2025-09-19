WP: союзники Украины разработали новый план против России

Курс рубля
Поскольку шансы на вступление Украины в Североатлантический альянс стремятся к нулю, западные союзники придумали новый план "сдерживания" России. Они намерены инвестировать миллиарды евро в украинскую военную промышленность, чтобы увеличить военных потенциал государства. Об этом сообщает The Washington Post.
"Если стратегия сработает, то в конечном итоге украинская военная промышленность сможет помочь оснастить армии США и Европы передовыми беспилотниками и другими военными технологиями, разрабатываемыми в разгар войны с Россией", – указывают в статье.
Сообщается, что сотрудничество будет выгодно обеим сторонам. Сейчас Украина активно ищет спонсоров, чтобы утроить объемы производства оружия, а Европа получит военное усиление на фоне проблем в НАТО и отношениях с США.
Ожидается, что помимо частных инвестиций и вместо членства в альянсе гарантии безопасности для Украины, скорее всего, будут основаны на инвестициях европейских правительств в ее армию – по сути, на выплате Киеву денег за создание собственного оружия и восполнение производственных пробелов с помощью взаимовыгодных совместных предприятий.
Ранее стало известно, что новый тактический знак на грузовике ВС РФ вызвал истерику на Украине.
