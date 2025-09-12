WSJ: нехватка ПВО является самой сильной слабостью НАТО

Стало известно самое слабое место НАТО после инцидента с дронами
Фото: соцсети
На Западе полагают, что Россия может решиться на более радикальные шаги, если брешь не будет устранена

Возможности НАТО защищать свое воздушное пространство от вторжения серьезно пострадали в свете украинского конфликта. По словам генерала Альянса, который несет ответственность за безопасность в небе, нехватка систем ПВО на восточном фланге – самая слабая сторона военного объединения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военный отметил, что потенциал противовоздушной обороны снизился из-за поставок систем Украине.

"Теперь европейцы рассмотрят возможность предоставления Польше дополнительной противовоздушной обороны для предотвращения дальнейших вторжений, заявили британские официальные лица, но пока неясно, кто именно предоставит это оборудование и что оно будет собой представлять", – указано в статье.

Журналисты полагают, что Россия будет внимательно следить за действиями НАТО после залета беспилотников и проверять, смогут ли западные страны устранить недостатки в системе ПВО на востоке. По их мнению, если Европа не сможет решить трудности, это может подтолкнуть Кремль к "более рискованным действиям на восточной границе альянса".

Ранее в Польше допустили, что могут ответить России на запуск дронов с помощью кибератак на российские объекты инфраструктуры.

Источник: The Wall Street Journal
По теме

Украине не понравится: рассекречен тайный план "коалиции желающих"

Страны совсем не намерены защищать Незалежную

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей