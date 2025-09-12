WSJ: нехватка ПВО является самой сильной слабостью НАТО

На Западе полагают, что Россия может решиться на более радикальные шаги, если брешь не будет устранена

Возможности НАТО защищать свое воздушное пространство от вторжения серьезно пострадали в свете украинского конфликта. По словам генерала Альянса, который несет ответственность за безопасность в небе, нехватка систем ПВО на восточном фланге – самая слабая сторона военного объединения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военный отметил, что потенциал противовоздушной обороны снизился из-за поставок систем Украине.

"Теперь европейцы рассмотрят возможность предоставления Польше дополнительной противовоздушной обороны для предотвращения дальнейших вторжений, заявили британские официальные лица, но пока неясно, кто именно предоставит это оборудование и что оно будет собой представлять", – указано в статье.

Журналисты полагают, что Россия будет внимательно следить за действиями НАТО после залета беспилотников и проверять, смогут ли западные страны устранить недостатки в системе ПВО на востоке. По их мнению, если Европа не сможет решить трудности, это может подтолкнуть Кремль к "более рискованным действиям на восточной границе альянса".

Ранее в Польше допустили, что могут ответить России на запуск дронов с помощью кибератак на российские объекты инфраструктуры.