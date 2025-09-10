Эксперты озвучили вероятные последствия инцидента с дронами в Польше

Поляки могут воспользоваться случившимся в своих целях

Не исключено, что шумиха вокруг залета российских дронов в воздушное пространство Польши в ближайшее время не утихнет. Для властей страны это отличный повод консолидировать разрозненное общество, которое разделилось позициями премьера Туска и президента Навроцкого, заявил эксперт клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

По его мнению, Варшава воспользуется ситуацией, чтобы получить больший вес в составе ЕС и НАТО в качестве прифронтового государства. Поэтому более вероятно, что нагнетание истерии вокруг "российской угрозы" продолжится.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин полагает, что вряд ли инцидент с БПЛА привлечет серьезное внимание со стороны США, поскольку сейчас американцы сосредоточены последствиями атаки Израиля на Доху.

"Все понимают, что в ходе военного конфликта такого масштаба может произойти всякое. Тем более что такие инциденты время от времени случаются", – отметил эксперт.

Он отметил, что украинскому руководству случившееся тоже выгодно – это поможет сохранить конфликт в стране в центре общественного внимания на Западе. И, несмотря на общую тревожность инцидента, вряд ли он приведет к каким-то серьезным геополитическим последствиям.

