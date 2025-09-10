О вероятных провокациях в Варшаве говорили еще несколько лет назад

После инцидента с беспилотниками аналитики всерьез заговорили о возможном прямом вступлении Польши в конфликт. Однако еще в 2023 году польский ясновидящий Кшиштоф Яцковски предупреждал, что страна может стать ареной для боевых действий, и скоро власти могут всерьез начать обсуждать присоединение к противостоянию с Россией.

Предсказатель говорил, что его страна совсем в ближайшее время будет разделена на несколько частей, а политический вектор резко поменяется. В определенных территориях начнут действовать более строгие "военные" законы, где станет разрешено мобилизовать частный транспорт.

Яцковски предрекал, что даже если другие страны начнут оказывать Польше поддержку, особой роли это не сыграет: государство навсегда утратит свой изначальный вид.

Известно, что в Варшаве давно допускали вероятность прямого военного столкновения с Москвой. Власти заявляли о готовности набрать самую большую по численности армию в Европе и закупить как можно больше вооружения. При этом в России всегда отвергали какие-либо планы по потенциальному нападению на европейские страны.

Сейчас российская сторона допускает, что инцидент с беспилотниками – провокация. Ранее бывший польский президент Дуда признавался, что Зеленский уже предпринимал попытки втянуть его страну в конфликт с Россией.