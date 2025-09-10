Всплыло предсказание о войне с Польшей после инцидента с дронами

Всплыло предсказание о войне с Польшей после инцидента с дронами
Фото: freepik.com
О вероятных провокациях в Варшаве говорили еще несколько лет назад

После инцидента с беспилотниками аналитики всерьез заговорили о возможном прямом вступлении Польши в конфликт. Однако еще в 2023 году польский ясновидящий Кшиштоф Яцковски предупреждал, что страна может стать ареной для боевых действий, и скоро власти могут всерьез начать обсуждать присоединение к противостоянию с Россией.

Предсказатель говорил, что его страна совсем в ближайшее время будет разделена на несколько частей, а политический вектор резко поменяется. В определенных территориях начнут действовать более строгие "военные" законы, где станет разрешено мобилизовать частный транспорт. 

Яцковски предрекал, что даже если другие страны начнут оказывать Польше поддержку, особой роли это не сыграет: государство навсегда утратит свой изначальный вид.

Известно, что в Варшаве давно допускали вероятность прямого военного столкновения с Москвой. Власти заявляли о готовности набрать самую большую по численности армию в Европе и закупить как можно больше вооружения. При этом в России всегда отвергали какие-либо планы по потенциальному нападению на европейские страны.

Сейчас российская сторона допускает, что инцидент с беспилотниками – провокация. Ранее бывший польский президент Дуда признавался, что Зеленский уже предпринимал попытки втянуть его страну в конфликт с Россией.

Источник: Блокнот

"Коалиция безмозглых": в США описали план Европы по вводу военных на Украину

Без поддержки вашингтонской администрации европейцам придется туго

Почему переговоры по Украине провалились: неожиданное откровение Трампа

Лидер рассказал, что ситуацию осложняет ненависть между двумя лидерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей