В Варшаве готовятся к гибридной атаке по российской инфраструктуре

Польша не должна стать мишенью для наступательных атак, поэтому спецслужбам следует принять меры для сдерживания российских амбиций. Такое заявление сделал бывший руководитель Агентства разведки Польши полковник Петр Кравчик. По его словам, у польской разведки достаточно потенциала для проведения различных операций на территории России.

Кравчик заявил, что спецслужбы могут прибегнуть к кибератакам, которые скажутся на работе инфраструктуры противника. И в СВР прекрасно понимают, что Варшава обладает полным набором инструментов для реализации таких возможностей – это позволяет не допустить каких-то инцидентов со стороны Москвы.

"Элементом сдерживания является осознание того, что польское государство может, не знаю, закрыть электростанцию, может выключить светофор, не знаю, метро где-нибудь в Москве", – указал разведчик.

Эксперт уверяет, что у России "дурные намерения" по отношению к Польше, и после инцидента с дронами это стало очевидно. Он уверен, что власти страны не должны проявлять слабость, чтобы избежать повторения случившегося. Для этого нужно наращивать силу польской армии, разведки, экономики страны и общественного настроя, но также необходимо привлечь больше иностранных инвестиций на случай нападения.

"Польское государство не может постоянно бояться ударов по голове. Польскому государству также необходимо время от времени бить кого-то по голове", – подытожил он.

