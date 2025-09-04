WP: Европа окончательно согласовала отправку войск на Украину после СВО

Американцы тоже подключились к процессу подготовки контингента

Европейские лидеры смогли полностью согласовать между собой отправку войск на Украину после окончания СВО. Это случилось благодаря недавнему предложению администрации Трампа о предоставлении военно-воздушных сил и разведывательных услуг, сообщает The Washington Post.

В течение нескольких месяцев Франция и Великобритания разрабатывали план, который поможет обеспечивать перемирие на Украине и сдержит Россию от дальнейших атак. Вместе с этим они пытались добиться более активного участия США в реализации своей задумки и, по словам источников, наконец достигли желаемого.

"Американские официальные лица сообщили своим европейским коллегам, что Вашингтон может предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны, включая помощь в обеспечении бесполетной зоны, а также возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки", – указывается в статье.

Ожидается, что страны Европы хотят разместить на Украине "демонстративные войска", которые будут служить в качестве сдерживающего фактора, а также будут тренировать и помогать восстановить силы украинской армии.

При этом известно, что российская сторона отвергает любое участие сил НАТО или европейских стран в обеспечении мирных договоренностей, предлагая вместо этого китайских миротворцев.