Times: Индия пересекла красную линию из-за участия в учениях "Запад-2025"

Пересекли красную линию: учения на границе с Польшей обернулись скандалом
Кадр видео RT
В Европе сильно недовольны состоявшимися маневрами у границ НАТО

Проведение совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025" на границе Польшей и Литвой спровоцировало новый международный скандал. Всему виной участие в маневрах индийских солдат, которых отправил туда премьер Нарендра Моди. Такое решение он принял на фоне ухудшения отношений между Индией и США, вызвав резкую реакцию на Западе. Влиятельное британское издание The Times заявило, что страна фактически "пересекла красную линию".

Участие в учениях приняли 65 индийских военных, включая бойцов полка Кумаон – одного из самых уважаемых подразделений армии. Они наблюдали за запуском баллистических ракет и имитацией авиаударов. Как заявили в Дели, основная цель сотрудничества – "еще больше нарастить оборонное сотрудничество и усилить товарищеские отношения между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимного доверия".

"Аналитики заявили, что решение страны присоединиться к текущим военным учениям в период обострения напряженности между Россией и НАТО стало тревожным сигналом", – указано в статье.

Как известно, ранее американские власти пытались снизить уровень военного сотрудничества между Дели и Москвой, заключив ряд крупных сделок по поставкам оружия. Однако решение Трампа ввести 50-процентные пошлины резко обнулило все усилия. На минувшем саммите ШОС Моди демонстрировал сильное сближение с Россией и Индией, отмечая теплые отношения между странами.

Источник: The Times

