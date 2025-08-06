Громкие угрозы были воплощены в жизнь

Угрозы вашингтонской администрации не остались простыми словами – индийское государство получило мощный удар от Вашингтона из-за России. Так, лидер страны Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии – она составит 25 процентов. В российской прессе со ссылкой на Белый дом пишут, что это стало ответом на продолжающийся импорт нашей нефти Нью-Дели.

Ранее хозяин Овального кабинета уже предупреждал, что в случае отказа Индии изменить курс и прекратить закупки энергоносителей у Москвы, американцы предпримут жесткие торговые меры. Тогда он уточнил, что речь идет о пошлине в 25 процентов, но не исключил, что в дальнейшем тарифы могут быть пересмотрены в сторону повышения.

Американский лидер также уверен, что если стоимость нефти на мировом рынке снизится еще примерно на 10 долларов за баррель, Россия окажется в критической ситуации и будет вынуждена принять предложенные США условия по украинскому конфликту.

Тем временем экономисты отмечают, что Индия не может позволить себе отказаться от поставок из нашей страны: это ударит по ее бюджету и энергетической стабильности.

К слову, ранее стало известно об уникальной ситуации в зоне спецоперации. Военные эксперты внимательно следят за развитием событий.