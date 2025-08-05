Политик любит красочные высказывания

Руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп сделал резонансное заявление о размещении ядерных ракет на территории Белого дома. Это произошло 5 августа во время осмотра крыши резиденции в компании архитектора Джеймса Маккрери.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как хозяин Овального кабинета указывает куда-то в сторону и с улыбкой произносит "ядерные ракеты", обращаясь к журналистам, находившимся внизу. Любящий красочные шоу политик не мог упустить возможность пошутить на тему ядерного конфликта.

Архитектор сопровождал президента в рамках проекта строительства нового бального зала, инициированного самим Трампом. Новый зал планируют возвести у восточного крыла, начало работ намечено на сентябрь.

Ранее сообщалось, что финансирование строительства будет обеспечено за счет личных средств главы государства и частных пожертвований. Завершить проект рассчитывают до окончания его президентского срока.

К слову, ранее в США закатили истерику из-за одного преимущества России. Американские аналитики внимательно следят за положением дел на международной арене.