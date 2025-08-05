Трамп пошутил о размещении ядерных ракет на крыше Белого дома

Трамп заявил о размещении ядерных ракет на крыше Белого дома
Фото: www.unsplash.com
Политик любит красочные высказывания

Руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп сделал резонансное заявление о размещении ядерных ракет на территории Белого дома. Это произошло 5 августа во время осмотра крыши резиденции в компании архитектора Джеймса Маккрери.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как хозяин Овального кабинета указывает куда-то в сторону и с улыбкой произносит "ядерные ракеты", обращаясь к журналистам, находившимся внизу. Любящий красочные шоу политик не мог упустить возможность пошутить на тему ядерного конфликта.

Архитектор сопровождал президента в рамках проекта строительства нового бального зала, инициированного самим Трампом. Новый зал планируют возвести у восточного крыла, начало работ намечено на сентябрь.

Ранее сообщалось, что финансирование строительства будет обеспечено за счет личных средств главы государства и частных пожертвований. Завершить проект рассчитывают до окончания его президентского срока.

К слову, ранее в США закатили истерику из-за одного преимущества России. Американские аналитики внимательно следят за положением дел на международной арене.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Новое вторжение ВСУ в Россию: что известно

Российские войска успешно отбивают попытки прорыва границы

Путин "поставил мат" Украине всего одним заявлением

Глава России снова обошел противников, уверены иностранные журналисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей