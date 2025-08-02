Трамп подключился к делу Пи Дидди

Американский президент готов помиловать рэпера за огромную сумму денег

Пока судья готовится к вынесению приговора по делу Шона "Дидди" Комбса, Дональд Трамп начал всерьез рассматривать возможность его помилования. Это произошло после того, как адвокаты артиста подали ходатайство об освобождении при залоге в 50 млн долларов с ограничением заключенного на поездки.

Известно, что окончательный приговор Пи Дидди вынесут в начале октября. Присяжные уже признали его виновным по двум пунктам обвинения – ему грозит до 10 лет лишения свободы. Слухи о возможном президентском помиловании ходили с самого начала судебных слушаний, а в мае Трамп даже намекнул, что открыт для рассмотрения этой идеи.

Против потенциального помилования рэпера выступает 50 Cent, который также взялся снимать документальный фильм о преступлениях своего соперника. Он напомнил, что Комбс говорил о Трампе крайне неприятные вещи, и освобождение заключенного из тюрьмы в сложившихся условиях было бы неуместным.