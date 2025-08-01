Трамп отдал приказ по ядерному оружию после перепалки с Медведевым

Лидер принял радикальное решение

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на недавнюю публикацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он сообщил, что в связи с возможными угрозами принял решение отдать приказ разместить две ядерные подлодки "в соответствующих районах".

Напомним, ранее Медведев заявил, что ультимативная риторика в отношении России не приведет ни к чему хорошему, а также напомнил об опасности российской "мертвой руки". Как объяснили журналисты, зампред подразумевал под этим тайный комплекс управления ядерным оружием, которое может быть запущено даже при уничтожении всех контрольных пунктов.

Трамп, в свою очередь, отметил, что воспринимает слова Медведева как провокацию.

"Я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то больше, чем просто слова", – написал он в своей соцсети.

Президент также отметил, что некоторые высказывания имеют большое значение и могут приводить к непредвиденным последствиям. Он выразил надежду, что в этот раз их получится избежать.