Глава Госдепа США Рубио оценил вероятность войны с Россией

Политик указал, что при таком сценарии использование ядерного оружия неизбежно

Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что вероятность военного столкновения с Россией стремится к нулю, если не равна ему. По его словам, это связано со слишком большим количеством рисков, и все стороны его осознают.

"Война между США и Россией – это то, чего мы никогда не увидим. Это две крупнейшие ядерные державы в мире. Риск был бы слишком велик", – заявил глава Госдепа.

Рубио уверен, что если бы между странами действительно случилась военная конфронтация, то российская сторона наверняка задействовала бы ядерное оружие. Он полагает, что вместо ожиданий полномасштабной войны лучше опасаться локальной стычки либо стратегического просчета, которые могут привести к серьезной эскалации. Тем не менее, он уверен, что о таком развитии событий даже не следует думать.

Такое заявление госсекретарь сделал после слов Дмитрия Медведева. Зампред Совбеза РФ напомнил Дональду Трампу о "мертвой руке", что является отсылкой к российскому ядерному оружию. Также он указал, что ультиматумы России могут закончиться войной.