Рубио: Россия хочет того, на что она не имеет права

Чиновник назвал главную проблему урегулирования украинского конфликта

Госсекретарь США Марк Рубио после переговоров в Стамбуле и беседы Трампа с Путиным заявил, что главной проблемой урегулирования украинского конфликта является позиция, которой стараются придерживаться обе страны. По его словам, Россия хочет одного, а Украина – совершенно противоположного.

"Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем", – указал он.

Политик отметил, что сейчас это является основой проблемы, которую пытаются решить в ходе переговоров. При этом он уверен, что военного пути исправления сложившегося кризиса нет – все можно урегулировать только с помощью переговоров.

Рубио сообщил, что сейчас США ожидают от России условий прекращения огня на Украине, благодаря чему позиция Москвы по урегулированию "станет яснее". Также он отметил, что украинский кризис отвлекает внимание и ресурсы Вашингтона от сдерживания "более серьезных угроз" в Азии.

Ранее вице-президент Вэнс рассказал, как Дональд Трамп относится к украинскому конфликту и какие у него взгляды в отношении дальнейшей тактики России.