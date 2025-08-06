Трамп назвал следующего президента США

Республиканцы уже начали подготовку к следующим выборам

Американский президент Дональд Трамп отказался баллотироваться на второй срок на фоне слухов об ухудшении его психического состояния. Вместо себя вероятным кандидатом от республиканской партии на пост он видит вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом лидер рассказал во время общения с журналистами.

Трамп отметил, что на данный момент рано говорить о следующем президенте США, но Вэнс отлично выполняет свою работу.

"Вероятно, он является фаворитом на данный момент", – отметил лидер.

Аналогичного мнения придерживается и госсекретарь Марк Рубио, который назвал Вэнса отличным кандидатом на роль следующего президента США. Трамп допустил, что Рубио и его преемник в будущем могут действовать вместе.

При этом сам Вэнс не комментировал слухи о своем возможном выдвижении. Известно, что ранее у него были напряженные отношения с Трампом, но со временем это изменилось. До политики он был морским пехотинцем, закончил Йельскую школу права, основал свою бизнес-фирму, а также работал корреспондентом в Ираке.

Ранее СМИ заявили о резком ухудшении ментального здоровья Дональда Трампа. Эксперты обратили внимание на признаки проявляющейся деменции и допустили, что лидер может не досидеть до конца своего президентского срока.