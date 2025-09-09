Евросоюз хочет ограничить выдачу виз россиянам

Евросоюз готовит новый удар по россиянам
Фото: unsplash.com
Европейцев возмутил неожиданный наплыв граждан РФ минувшим летом

Европейские власти намерены и дальше следовать санкционной политике против России, несмотря на ее неэффективность. По данным источников, при принятии 19-го пакета ограничений в ЕС хотят ударить по простым россиянам, которые до сих пор посещают европейские страны в качестве туристов.

Итальянское агентство ANSA сообщило, что в Еврокомиссия хочет ввести дополнительные ограничения для граждан России при получении туристических виз с помощью ужесточения некоторых правил. Такое решение они хотят принять из-за рекордного наплыва россиян в Европу минувшим летом.

Ожидается, что решение по визам может быть принято уже 12 сентября, когда на рассмотрении стран ЕС окажется 19-й пакет санкций. Вместе с ужесточением норм для российских граждан, европейцы хотят запретить российским дипломатам выезжать за пределы страны аккредитации. Также вероятны новые ограничения в отношении российских банков, энергетических компаний и расширение запрета на экспорт в Россию некоторых товаров.

Как известно, ужесточение правил по выдачи виз произошло еще в 2022 году. Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима, а также поднял размер визового сбора более чем в два раза – до 80 евро. Некоторые страны и вовсе перестали выдавать гражданам России большинство виз. Тем нее менее, часть все также охотно принимала российских туристов. Среди них Италия и Испания.

Источник: ANSA
По теме

"Готовится к концу": что произошло с Зеленским – на Западе заметили необычную деталь

Корабль киевского режима очень скоро может пойти на дно

Названо конкретное имя: кто отдал приказ по самой вопиющей диверсии против России

Преступные действия получили огромный резонанс во всем мире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей