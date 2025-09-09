Евросоюз хочет ограничить выдачу виз россиянам

Европейцев возмутил неожиданный наплыв граждан РФ минувшим летом

Европейские власти намерены и дальше следовать санкционной политике против России, несмотря на ее неэффективность. По данным источников, при принятии 19-го пакета ограничений в ЕС хотят ударить по простым россиянам, которые до сих пор посещают европейские страны в качестве туристов.

Итальянское агентство ANSA сообщило, что в Еврокомиссия хочет ввести дополнительные ограничения для граждан России при получении туристических виз с помощью ужесточения некоторых правил. Такое решение они хотят принять из-за рекордного наплыва россиян в Европу минувшим летом.

Ожидается, что решение по визам может быть принято уже 12 сентября, когда на рассмотрении стран ЕС окажется 19-й пакет санкций. Вместе с ужесточением норм для российских граждан, европейцы хотят запретить российским дипломатам выезжать за пределы страны аккредитации. Также вероятны новые ограничения в отношении российских банков, энергетических компаний и расширение запрета на экспорт в Россию некоторых товаров.

Как известно, ужесточение правил по выдачи виз произошло еще в 2022 году. Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима, а также поднял размер визового сбора более чем в два раза – до 80 евро. Некоторые страны и вовсе перестали выдавать гражданам России большинство виз. Тем нее менее, часть все также охотно принимала российских туристов. Среди них Италия и Испания.