RS: Трамп после слов Путина о Киеве должен удвоить дипломатические усилия

На Западе выставили требование Трампу после слов Путина
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: The White House from Washington / wikimedia.org
Многие надеются, что ситуация будет переломлена

Авторитетное западное издание Responsible Statecraft заявило, что после слов российского главнокомандующего Владимира Путина об украинском конфликте хозяину Белого дома Дональду Трампу необходимо активнее продвигать дипломатические инициативы.

На саммите ШОС лидер РФ отметил, что при наличии здравого смысла можно договориться о приемлемом варианте завершения конфликтной ситуации. В публикации западного издания подчеркнули, что американскому политику стоит прислушаться к этим словам.

Авторы материала напомнили, что встреча двух лидеров на Аляске не дала ожидаемого результата. Однако, по их мнению, у главы вашингтонской администрации еще есть возможность предпринять шаги по прекращению боевых действий, если он будет игнорировать призывы к санкционному и военному давлению на Российскую Федерацию.

Также издание указало, что американскому лидеру следует инициировать серьезные переговоры с Москвой и Киевом. Этот шаг может оказаться непопулярным, но именно он способен привести к формированию реальных условий для урегулирования затянувшегося военного противостояния.

К слову, ранее эксперт заявил, что Трампу удалось пробить первую линию обороны главы киевского режима и Евросоюза.

Источник: Responsible Statecraft ✓ Надежный источник
