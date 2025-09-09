Известный эксперт поделился оценкой сложившейся ситуации

Бывший украинский депутат Олег Царев заявил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал реальные шаги для продвижения переговоров по украинскому конфликту. По его оценке, высокопоставленному американцу удалось разрушить первую линию сопротивления, которую выстроили Владимир Зеленский и европейские лидеры, чтобы не допустить мирного диалога. Однако в конце концов он зашел в тупик.

Политолог отметил, что хозяин Овального кабинета встретился с Владимиром Путиным и тем самым сделал то, на что ранее Запад идти не хотел. По его мнению, именно эта встреча стала поворотным моментом, перечеркнув прежние сценарии.

Аналитик напомнил, что Киев вместе с союзниками пытались навязать России видимость перемирия. По их плану, наша страна должна была остановить наступательные действия, в то время как Незалежная получила бы возможность для перевооружения и мобилизации.

Он пояснил, что подобная схема напоминала ситуацию с Минскими соглашениями. Естественно, Москва на такие условия согласиться не могла.

Эксперт считает, что встреча на Аляске в целом изменила расстановку сил. Однако реального продвижения к миру пока не нет.

Политолог заявил, что киевский режим блокирует запуск трех рабочих групп, которые предлагала создать наша страна. Тем самым киевский режим срывает продвижение к практическому урегулированию.

Он подчеркнул, что при участии Трампа удалось прорвать лишь первую линию сопротивления. Но дальнейший прогресс оказался затруднен. Американский лидер действительно пытался содействовать окончанию конфликта. Однако ситуация складывается так, что его инициативы не находят развития.

Всушники, в свою очередь, продолжают атаки на мирные города. Сегодня, 9 сентября, стало известно о кровавой трагедии в Сочи.