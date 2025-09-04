Европейцы продолжают накалять обстановку

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже обучил почти 90 тысяч украинских военных. Обучающая программа стала одной из ключевых инициатив ЕС в рамках поддержки киевского режима.

Заявление прозвучало по итогам заседания "коалиции желающих", которое прошло в Париже под председательством главы британского правительства Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы намерены наращивать масштабы подготовки военных кадров для Незалежной. Очевидно, что плачевная ситуация на фронте требует постоянного пополнения армии новыми специалистами, которые смогут действовать по стандартам НАТО. Брюссельская администрация рассматривает это направление как стратегическое, и в дальнейшем цифра подготовленных военных будет только расти.

Помимо подготовки кадров, на встрече обсуждался вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Фон дер Ляйен отметила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои ресурсы – сухопутные, воздушные или морские силы – для участия в будущей системе безопасности.

Таким образом, Евросоюз демонстрирует готовность не только оказывать военную помощь в виде оружия и финансирования, но и создавать структуру, способную закрепить политические и военные обязательства государств-членов. При этом немка сделала акцент на том, что участие Соединенных Штатов также считается важнейшим элементом этой системы.

