Киевский верховод рассчитывал на совсем иной исход

Популярное в западных странах издание Telegraph сообщило, что на встрече "коалиции желающих" во французской столице Киев оказался в неловком положении. По данным издания, европейские лидеры заявили о готовности поддерживать Киев, но при этом на самом деле не собираются отправлять свои войска для его защиты.

В материале подчеркивается, что обещания союзников носят исключительно декларативный характер. Отмечается, что европейцы во главе с французским лидером Эммануэлем Макроном фактически обманули Незалежную, заверив в помощи, но при этом исключив любые реальные военные действия.

"Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет", – указано в статье.

По мнению обозревателя, прошедший саммит стал лишь очередной демонстрацией солидарности с Владимиром Зеленским. При этом план французского лидера о возможной отправке западных войск в зону конфликта только осложняет перспективы завершения боевых действий, поскольку наша страна никогда не примет такой сценарий.

Кроме того, как отмечает издание, участники встречи даже не затронули вопрос о вступлении Украины в ряды западной военной коалиции, что также говорит об отсутствии реальных шагов со стороны зарубежных партнеров Киева.

