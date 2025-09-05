Аналитик призвал европейцев оценивать риски

Известный на Кипре и далеко за его пределами аналитик Алекс Христофору на просторах интернет-пространства подверг критике резкие заявления генсека Североатлантического альянса Марка Рютте о Владимире Путине.

Странная выходка натовского руководителя ошеломила журналиста. Он обратил внимание на жалкую попытку политика высмеять российского лидера, сравнивая его с "губернатором Техаса". Эксперт подчеркнул, что подобные слова показывают лишь тотальное незнание Рютте ни России, ни самого Техаса.

Журналист заметил, что подобные выходки выглядят как пустые попытки самоутвердиться, а европейским политикам в целом он настоятельно посоветовал "не дразнить медведя".

Рютте на военном саммит в Праге заявил, что не стоит переоценивать мощь России и "слишком серьезно" воспринимать ее президента.

Подобные оскорбления в адрес российского лидера звучали и раньше: в 2024 году их допускали уже бывший президент США Джо Байден и представитель Демпартии Камала Харрис.

Комментируя подобные выпады, Путин подчеркивал, что агрессивные слова из-за океана продиктованы бессилием их авторов.

Сам российский главнокомандующий, в свою очередь, сохраняет выдержку и демонстрирует пример безупречной дипломатии. Президент никогда не опускается до оскорблений – даже тогда, когда его оппоненты позволяют себе непростительные выражения.

