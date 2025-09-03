Канцлер Германии обозвал Путина и призвал к "истощению" России

Политик требует от Европы принятия радикальных мер против Москвы

Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время недавнего интервью заявил, что не видит предпосылок для скорого окончания украинского конфликта. По его словам, оснований верить Владимиру Путину, который ранее в переговорах с Трампом говорил о желании завершить противостояние, нет. Политик утверждает, что российского лидера можно назвать "самым серьезным военным преступником нашего времени".

Мерц напомнил, что у России нет оснований прекращать боевые действия на Украине, поскольку ее позиции постоянно укрепляются. Также он указал на более высокий уровень дипломатического признание страны в международном пространстве, которое, по его мнению, было достигнуто в том числе действиями правительства США.

Сейчас, уверен канцлер, самым эффективной тактикой в отношении России станет ее истощение в экономическом плане, чтобы лишить страну возможности поддерживать свой военный потенциал.

"Мы должны создать условия. В военном отношении это будет сложно, но в экономическом плане это возможно", – заявил он.

Этого Мерц предложил добиться с помощью введения пошлин для торговых партнеров России, следуя примеру США.

Ранее журналист Боуз раскритиковал Мерца за слова об ударах ВС РФ по ВПК Украины.