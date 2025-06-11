Политику напомнили о двойных стандартах

Фридрих Мерц является сторонником террористических действий, которые украинские военные совершают на российской территории. Так журналист Чей Боуз отреагировал на новое заявление немецкого канцлера об ударах ВС РФ по военно-промышленному комплексу Украины.

Ранее политик резко раскритиковал Россию за нанесение массированного удара по украинским территориям. Он заявил, что таким образом Москва совершила "серьезное военное преступление". Также, по его словам, ответ российской стороны не был пропорциональным, а скорее "сознательным и безжалостным действием" в отместку на "очень точные" удары ВСУ по российским аэродромам.

"Осуждали ли вы массовое убийство мирных жителей в Брянске украинскими террористами, которые взорвали мост, на котором ехал гражданский поезд? Конечно, нет. Вы сторонник этого ужаса", – ответил ему Боуз в соцсетях.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли один из самых массированных ударов по Киеву. Прилеты были зафиксированы в семи районах города, в некоторых местах начались возгорания, из-за которых все небо над столицей покрылось черным дымом.