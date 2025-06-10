Весь город в дыму: Киев пережил одну из самых сильных атак за время СВО

Весь город в дыму: Киев пережил одну из самых сильных атак за время СВО
Фото: соцсети
Удары пришлись сразу по семи киевским районам

Минувшей ночью украинская столица столкнулась с одной из самых массированных атак за последние три года. По данным украинских СМИ, разрушения зафиксированы в семи районах Киева. Из-за пожаров весь город окутал густой черный дым.

Сообщается, что удары были комбинированными – за счет баллистики и дронов. Местные власти утверждают, что пожары начались в промышленной части столицы, также загорелся склад на Оболони, дополнительно было повреждено несколько жилых домов в Соломенском, Дарницком, Оболонском, и Шевченковском районах. Для тушения пожаров пришлось привлечь авиацию.

Известно, что удар пришелся также по офисному зданию в районе Лукьяновки в Киеве – бизнес-центру "Артем". Ранее там располагался британский визовый центр.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в ходе атаки ВС РФ пострадало четыре человека, всем оказывается медицинская помощь. Во всем городе наблюдаются перебои в работе электричества. 

Также множество взрывов было зафиксировано в Борисполе Киевской области, где, по предварительным данным, удары наносились по местному аэропорту. Известно, что после атаки там начался сильный пожар резервуаров для хранения топлива. 

Ранее в Кремле заявляли о нанесении удара возмездия по Украине из-за атак на аэродромы.

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