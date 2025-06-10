Весь город в дыму: Киев пережил одну из самых сильных атак за время СВО

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Минувшей ночью украинская столица столкнулась с одной из самых массированных атак за последние три года. По данным украинских СМИ, разрушения зафиксированы в семи районах Киева. Из-за пожаров весь город окутал густой черный дым.
Сообщается, что удары были комбинированными – за счет баллистики и дронов. Местные власти утверждают, что пожары начались в промышленной части столицы, также загорелся склад на Оболони, дополнительно было повреждено несколько жилых домов в Соломенском, Дарницком, Оболонском, и Шевченковском районах. Для тушения пожаров пришлось привлечь авиацию.
Известно, что удар пришелся также по офисному зданию в районе Лукьяновки в Киеве – бизнес-центру "Артем". Ранее там располагался британский визовый центр.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в ходе атаки ВС РФ пострадало четыре человека, всем оказывается медицинская помощь. Во всем городе наблюдаются перебои в работе электричества.
Также множество взрывов было зафиксировано в Борисполе Киевской области, где, по предварительным данным, удары наносились по местному аэропорту. Известно, что после атаки там начался сильный пожар резервуаров для хранения топлива.
Ранее в Кремле заявляли о нанесении удара возмездия по Украине из-за атак на аэродромы.
Генштаб ВСУ продолжает отрицать продвижение противника