В Кремле назвали ночной удар ответом на теракты Киева

Москва жестко отомстила за теракты Киева: срочное заявление Кремля
Фото: www.unsplash.com
На территории противника поражены ключевые цели

В администрации главы российского государства рассказали, как Москва отомстила за террористические атаки киевского режима.

Голос Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ночной удар российских военных по целям на украинских землях стал ответом на теракты киевского режима. Он подчеркнул, что в недавнем заявлении главного оборонного ведомства нашей страны ясно сказано: это было возмездие за террористические действия Киева.

Напомним, ночью 1 июня под Брянском произошло крушение моста, под которым проходил поезд Климов – Москва, в результате чего погибли семь человек и пострадали более ста пассажиров. Под многострадальным Курском произошел похожий инцидент, обошедшийся без жертв. Более того, в тот же день украинские дроны атаковали военные воздушные гавани в пяти субъектах Российской Федерации.

В ответ на это российская армия ночью 6 июня нанесла массированный удар по целям на территории Незалежной, используя высокоточное оружие большой дальности. Это было возмездием за кровавые провокации Киева – Москва не намерена оставлять подобные действия безнаказанными.

К слову, ранее стало известно, что шаги вашингтонской администрации в отношении конфликта вызывают недоумение в западных странах.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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