По всей Украине объявили тревогу: готовятся к запуску "Орешника"

Народ призвали срочно спрятаться в укрытиях

В третий раз да день по всей Украине объявили воздушную тревогу. После переговоров в Стамбуле украинские власти предупреждали, что российские военные могут нанести массированный ракетный удар по стране в ответ на атаку по аэродромам. Сейчас же мониторинговые каналы сообщают, что ВС РФ могут пустить в ход "Орешник".

В сообщении мониторинговых каналов указано, что угроза удара баллистикой средней дальности сохраняется для всех регионов Украины. В багровой зоне, которая указывает на наибольшую опасность, находится Сумская область.

Опасаются массированного удара также и в Киеве, где всех людей попросили немедленно спуститься в укрытия. Также появились первые сообщения о взрывах в Павлодаре – никаких подробностей пока нет. При этом источники заявили, что сведения о возможном ударе "Орешником" не подтвердились.

До этого украинский СМИ сообщали, что впервые с 2022 года по территории страны зафиксирован прилет "Кинжала" вблизи Николаева. В Сумах было порядка пяти ударов из РСЗО дальнего действия. В Мелитополе попадание по электроподстанции.

Ранее источники сообщали, что российские военные в качестве отместки на недавние удары по аэродромам могут прибегнуть к одной из самых массированных атак на Украину. Цели будут поражать с помощью беспилотников и баллистических ракет средней дальности.