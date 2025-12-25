Группа "Би-2" вынуждена рекламировать концерты в продуктовых магазинах

Сбежавшая из России группа "Би-2"опустилась до продуктовых магазинов
Группа "Би-2". Фото: Schekinov Alexey Victorovich/wikimedia.org
Артисты пытаются любыми путями заманить зрителей на свои шоу

Расплевавшаяся с Россией группа "Би-2" оказалась в весьма непростой ситуации. Дела музыкантов настолько плохи, что им приходится идти на нестандартные шаги, чтобы привлечь внимание аудитории.

По данным источников, продажи билетов на их концерты идут очень медленно, из-за чего музыканты начали активно использовать необычные маркетинговые ходы.

Живущий в Израиле драматург Игорь Левитас рассказал, что столкнулся с оригинальной акцией прямо во время похода в продуктовый магазин. Среди полок с товарами он увидел плакат с рекламой концерта группы, оформленный на иврите.

Суть предложения сводилась к тому, что покупателям обещали скидку на билеты при условии покупки продуктов на определенную сумму. Выходит, музыкантам приходится продвигать свои концерты через продуктовые магазины.

Левитас уточнил, что акция действовала несколько месяцев назад. Надо полагать, подобный формат продвижения стал вынужденной мерой на фоне слабого интереса к концертам коллектива.

Отметим, лидер группы Лева "Би-2" признан иностранным агентом и периодически выступает с русофобскими заявлениями. Также музыкальный коллектив попал в список артистов, собиравших деньги для армии соседней страны.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
