Киевский верховод перешел красную линию

В Европе разгорается новый политический скандал после резких высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес руководителя венгерского правительства Виктора Орбана. С жесткой критикой выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Она резко осудила угрозы, прозвучавшие со стороны украинского лидера.

Польский парламентарий подчеркнула, что произошедшее уже выходит за рамки обычного политического спора и превращается в международный скандал. Она заявила, что ситуация выглядит особенно странно на фоне непонятной позиции Еврокомиссии, которая в данной истории почему-то встает на сторону государства, не входящего в ЕС, вместо того, чтобы защищать интересы Венгрии – одной из стран-членов ЕС.

Напомним, Зеленский накануне пригрозил передать головорезам-всушникам адрес "человека, блокирующего кредит от европейцев". Предположительно, эта угроза касалась венгерского премьера.

Зайончковская-Герник подчеркнула, что подобный тон недопустим для главы государства, рассчитывающего на вступление в Евросоюз. Она заявила, что такие методы давления больше напоминают поведение криминальных авторитетов, а не политика, стремящегося к европейской интеграции.

"Это международный скандал!" – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в конце января украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". После этого Венгрия остановила поставки дизельного топлива на украинскую территорию, а затем заблокировала выделение киевскому режиму кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро до возобновления поставок нефти.