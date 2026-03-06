Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В Европе разгорается новый политический скандал после резких высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес руководителя венгерского правительства Виктора Орбана. С жесткой критикой выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Она резко осудила угрозы, прозвучавшие со стороны украинского лидера.
Польский парламентарий подчеркнула, что произошедшее уже выходит за рамки обычного политического спора и превращается в международный скандал. Она заявила, что ситуация выглядит особенно странно на фоне непонятной позиции Еврокомиссии, которая в данной истории почему-то встает на сторону государства, не входящего в ЕС, вместо того, чтобы защищать интересы Венгрии – одной из стран-членов ЕС.
Напомним, Зеленский накануне пригрозил передать головорезам-всушникам адрес "человека, блокирующего кредит от европейцев". Предположительно, эта угроза касалась венгерского премьера.
Зайончковская-Герник подчеркнула, что подобный тон недопустим для главы государства, рассчитывающего на вступление в Евросоюз. Она заявила, что такие методы давления больше напоминают поведение криминальных авторитетов, а не политика, стремящегося к европейской интеграции.
"Это международный скандал!" – подчеркнула она.
Ранее стало известно, что в конце января украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". После этого Венгрия остановила поставки дизельного топлива на украинскую территорию, а затем заблокировала выделение киевскому режиму кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро до возобновления поставок нефти.
Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС
Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана