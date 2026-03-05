Ставшая бомжом за границей артистка Реутова не может вернуться домой

История талантливой девушки поразила публику

История бывшей участницы популярных телешоу "Дом-2" и "Минута славы" Юлии Реутовой принимает все более драматичный оборот. Сейчас девушка находится в Таиланде на принудительном лечении, и вернуться в Россию она пока не может.

По словам волонтера Нурлана Багирова, который занимается ее судьбой, врачи уже выдали справку, подтверждающую недееспособность знаменитости, из-за чего оформление документов и возвращение на родину сильно осложнились.

Общественник рассказал, что недавно побывал в клинике и поговорил с главным врачом. После беседы стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее, чем казалось ранее. Медики считают состояние российской артистки тяжелым, а прогнозы на ближайшее время остаются не слишком оптимистичными.

Лечение, как пояснил волонтер, может затянуться на длительный срок – от одного месяца до полугода. Врачи считают, что в таком состоянии перевозить пациентку нельзя. А авиакомпании не берут на борт людей, которые могут вести себя агрессивно или не контролируют свои действия, поэтому о перелете в Россию сейчас нет речи.

История получила огласку после того, как была опубликована видеозапись с русскоговорящей девушкой, найденной на улице в Таиланде. На кадрах она выглядела крайне истощенной, была одета в грязную и порванную одежду, вела себя неадекватно и практически не понимала, что происходит вокруг. Позже выяснилось, что это артистка цирка Юлия Реутова.