Ставшая бомжом за границей артистка Реутова не может вернуться домой

Ставшая бомжом за границей российская звезда не может вернуться домой
Фото: www.unsplash.com
История талантливой девушки поразила публику

История бывшей участницы популярных телешоу "Дом-2" и "Минута славы" Юлии Реутовой принимает все более драматичный оборот. Сейчас девушка находится в Таиланде на принудительном лечении, и вернуться в Россию она пока не может.

По словам волонтера Нурлана Багирова, который занимается ее судьбой, врачи уже выдали справку, подтверждающую недееспособность знаменитости, из-за чего оформление документов и возвращение на родину сильно осложнились.

Общественник рассказал, что недавно побывал в клинике и поговорил с главным врачом. После беседы стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее, чем казалось ранее. Медики считают состояние российской артистки тяжелым, а прогнозы на ближайшее время остаются не слишком оптимистичными.

Лечение, как пояснил волонтер, может затянуться на длительный срок – от одного месяца до полугода. Врачи считают, что в таком состоянии перевозить пациентку нельзя. А авиакомпании не берут на борт людей, которые могут вести себя агрессивно или не контролируют свои действия, поэтому о перелете в Россию сейчас нет речи.

История получила огласку после того, как была опубликована видеозапись с русскоговорящей девушкой, найденной на улице в Таиланде. На кадрах она выглядела крайне истощенной, была одета в грязную и порванную одежду, вела себя неадекватно и практически не понимала, что происходит вокруг. Позже выяснилось, что это артистка цирка Юлия Реутова. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Поставили крест": в США объявили Киеву дурные новости

Положение Незалежной резко ухудшилось из-за последних изменений на международной арене

Иран пообещал месть США за удар по своему фрегату

В Тегеране даст ответ за атаку на судно, которое находилось в международных водах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей