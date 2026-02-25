Российскую телезвезду Реутову отправили на принудительное лечение в Таиланде

Российскую звезду поймали в Таиланде и отправили на принудительное лечение
Фото: www.unsplash.com
Девушка ведет себя неадекватно

Жизнь российской знаменитости Юлии Реутовой, известной по проектам "Минута славы" и "Дом-2" сделала неожиданный поворот. Девушка уехала в Таиланд, где у нее начались серьезные проблемы с психикой. Российские волонтеры приняли решение о ее госпитализации в Паттайе после того, как стало очевидно: самостоятельно она справиться не может.

Один из неравнодушных активистов обнаружил бедолагу на пляже, где она жила в палатке вместе с курицей и котом. Родные звезды прилетели в жаркую страну на прошлой неделе, она узнала мать, однако продолжала вести себя неадекватно и отказывалась покидать временное жилище.

Активисты сообщили в соцсетях, что вопрос с госпитализацией удалось согласовать лишь накануне. Из-за отсутствия у девушки документов оформление разрешения на принудительное лечение заняло время. Сообщается, что в клинике россиянка может провести до двух недель. Там ей предстоит пройти обследование, терапию и курс лечения.

Ранее в Сети появилось видео, на котором дезориентированная девушка в грязной и рваной одежде разбрасывает вещи и в целом ведет себя неадекватно. Эти кадры вызвали шок у многих пользователей.

Отметим, девушка ранее выступала в цирке и прославилась акробатическими шоу на воздушной сетке, а также участием в популярных телепроектах. Близкие и волонтеры надеются, что лечение поможет ей восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

К слову, ранее появились подробности операции Алены Водонаевой.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
