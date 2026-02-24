За февраль это уже второй самолет, вывезенный в Европу

Раненых и погибших наемников вывозят из Украины самолетами, пишет aif.ru. На авиабазе в Польше приземлился "воздушный госпиталь", прилетевший из Осло. За февраль это уже второй борт, вывезенный в Европу – очередная партия улетает 24 февраля.

Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что санитарные борты уже прилетали в Польшу несколькими днями ранее. По данным источников, под удар попали наемники и военные специалисты, которые могли курировать командование одной из украинских бригад.

Такая практика, указывает эксперт, считается обычной. Западные военнослужащие и военные под "черным флагом" в составе наемников эвакуируются (оптимально) и вывозятся в страны, откуда они прибыли.

"Это только украинцы и наемники из Латинской Америки остаются лежать "неприбранными", а за трупы натовских военных, судя по всему, платят в твердой валюте", – указал Ивановский.

В начале февраля сообщалось, что ВС России ударили десятью "Искандерами" по аэродрому в Василькове Киевской области. Власти Украины хранили молчание о последствиях, что можно было расценивать как успех атаки. Минимальные потери у ВСУ составили два самолета – вероятно, это были борты с иностранными поставками для ВСУ. Поражен пункт подготовки летчиков, где работали иностранные инструкторы.