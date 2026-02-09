"Искандеры" ударили по аэродрому ВСУ: уничтожены Patriot и минимум два самолета

"Искандеры" угодили в "жирные цели" под Киевом - генерал подсчитал потери ВСУ
Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org
Противнику нанесен огромный урон - на объекте были борты с иностранными поставками и зарубежные специалисты

Российские войска накануне ударили десятью "Искандерами" по аэродрому в Василькове Киевской области. О последствиях режим Владимира Зеленского хранит молчание – и, судя по нему, пишет aif.ru, можно судить об успехе атаки.

Среди потерь украинской стороны, говорится в материале – минимум два самолета. Высока вероятность, что это были борты, которые привезли иностранные поставки для ВСУ. Поражен и пункт подготовки летчиков, где действовали иностранные инструкторы.

В списке пораженных целей – комплекс Patriot, который защищал объект и южный сектор агломерации Киева.

Еще с советских времен Васильков был знаковым местом, отмечает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Здесь были учебные ремонтные мастерские, инженерно-техническое авиаучилище. Тут же работали учебные самолеты различных типов и категорий.

В Василькове в годы СССР также готовили специалистов РЭБ и иных специальностей, которые связаны с обслуживанием авиации. Рядом располагается КБ "Антонов". До последнего Украина усиливала доставшийся в наследство от СССР пласт знаний. В последние годы там работали на новых учебных тренажерах, а специалисты проходили обучение по ускоренной программе.

Попов отмечает, что база в Василькове использовалась противником в качестве аэродрома "подскока" для ударов по РФ. Здесь прибывали борты с западной части Украины и из-за рубежа – из того же Жешува.

Спикер подчеркивает, что здесь также были построены из железобетона укрытия с ангарами, в которых могли размещаться цеха для производства и обслуживания БПЛА. А также подготовка дроноводов для различных типов "птичек". 

"А с учетом описанного выше, этот объект как ни один другой хорошо подходил для развертывания иностранных специалистов, отвечающих за обучение специалистов, которые будут работать с Mirage-2000F-5F, F-16 и прочими западными машинами", – отметил Попов.

Ранее сообщалось, что ВС России атаковали ракетный дивизион ВСУ в Харьковской области.

