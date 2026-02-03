Зеленский сделал заявление о мощнейшем массированном ударе по Украине

Зеленский сделал заявление о мощнейшем массированном ударе по Украине
Фото: commons.wikimedia.org
Масштабная атака затронула объекты в нескольких областях

ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, удары были прицельными и наносились для нанесения урона энергетики.

РФ, по его словам, использовали баллистику в комбинации с другими ракетами – свыше 70 и 350 ударных дронов. По его словам, атака была зафиксирована в шести областях – Сумской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой.

Подтверждает информацию и украинский журналист Андрей Цаплиенко, сообщивший о самом массированном ударе РФ с начала 2026 года. Удары пришлись по энергетическим объектам в Киеве, а также ряду ТЭС – 3 февраля, спустя сутки после истечения энергетического перемирия, о котором объявляли в Кремле.

Ранее сообщалось, что российские войска обрушили по энергетике и военным объектам противника комбинированный удар с применением "Гераней", "Цирконов", "Искандеров", Х-22 и "Торнадо-С".

Как пишут "Хроники гераней", ссылаясь на слова депутата горсовета Харькова Ткачука, главная городская ТЭЦ не подлежит восстановлению – в результате атаки она получила слишком большие повреждения.

Источник: МК ✓ Надежный источник
