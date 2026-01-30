"Идут по тепловому следу": генерал рассказал, чем сбивают украинские Су-25

Авиапарк ВСУ практически опустел

Битва в небе над Украиной дошла до критической фазы. ВС России планомерно уничтожают авиапарк противника. От парка F-16 у украинской стороны осталось четыре единицы – то есть две пары, которые могут дежурить против российских крылатых ракет. Еще два истребителя у противника на ремонте, отметил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Остальные из переданных 20 (примерно) самолетов были выведены из строя. Часть разбились из-за ошибок пилотов, остальные попали под френдли-файр. Другие были уничтожены ракетами и дронами.

Попов объяснил недавний уникальный ролик, на котором украинский Су-25 догоняет ракета, поразившая штурмовик. "Достать" такой самолет можно на догоне ракетой с тепловой головкой самонаведения (ТГС).

"Они идут по тепловому следу, целясь в выхлоп двигателя в хвостовой части", – указал Попов.

В зависимости от дистанции до цели ВС России могут применять как дальнобойные ПВО, так и средства ближнего действия. Многое определяется тем, где это происходит. За 100 км и больше от ЛБС применяются мощные ракеты (к примеру, С-300 или С-350). В ближе, в 30-60 км – комплексы "Бук" различных модификаций. А у самой линии применяют те же "Панцири" или переносные ПЗРК, сообщил эксперт в разговоре с "АиФ".