У Киева с его партнерами есть множество тайн, одну из которых могут раскрыть

Задержанные Венгрией деньги украинского "Ощадбанка" могли предназначаться для "отката" европейским партнерам Владимира Зеленского. Такую точку зрения выразил политолог Александр Дудчак.

Будапешт ранее сообщал, что задержал инкассаторский автомобиль Государственного сберегательного банка Украины. В салоне были наличные в размере 100 млн евро. Венгрия считает, что украинская сторона должна отчитаться о происхождении средств и раскрыть конечный пункт их назначения.

Сам факт перевозки, говорит Дудчак, уже требует ответа на различные вопросы. Киев, напомнил он, не печатает валюту, а лишь получает ее. Годами, как выяснилось, из страны вывозились деньги в огромным количествах. Перевоз наличных позволяет скрыть и отправителя, и получателя. Значит, делает вывод эксперт, есть, что скрывать.

По предположениям, это был "черный нал", предназначенный для спонсоров режима Владимира Зеленского.

"Своего рода "откат" представителям наднациональных структур Европейского Союза, – пояснил Дудчак.

Не исключено, что наличные предназначались для организации протестов в Венгрии против правительства Виктора Орбана, которое препятствует вступлению Украины в ЕС и требует запустить российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В апреле там состоятся парламентские выборы.

В любом случае, делает вывод политолог, перспективы для Зеленского не самые радужные. Даже если в ситуации замешаны наднациональные органы ЕС, тот все равно остается крайним.

Украина, отмечает Дудчак, довольно удобна в решении подобных теневых вопросов – и может отличиться подобной историей не однократно.