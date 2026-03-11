Ученые раскрыли новую пользу кофе: он снижает воспаление и стресс

В популярном напитке нашли компоненты с мощным противовоспалительным эффектом

Очередное исследование о кофе подтвердило полезный эффект от его употребления. Как пишет научный журнал Nutrients, ученые из Техасского университета A&M выяснили, что кофе влияет на ключевой белок NR4A1, который регулирует реакцию организма на стресс и воспаление.

Долгое время эпидемиологи лишь фиксировали связь между употреблением кофе и снижением смертности, но молекулярный механизм оставался загадкой. Теперь ученые его частично раскрыли.

Они проанализировали, как основные компоненты кофейных зерен – кофейная, феруловая, хлорогеновая кислоты, а также кахвеол и кафестол – взаимодействуют с клетками. Оказалось, что эти соединения связываются с рецептором NR4A1 и меняют активность клеточных процессов, связанных с воспалением.

Исследование также показало, что разные вещества действуют по-своему: полифенолы показали значительное взаимодействие с "противовоспалительным" рецептором, а вот кофеин и хинная кислота оказались менее активны, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Тем не менее, общий вывод ученых обнадеживает: сваренный кофе и его компоненты способны помогать организму бороться со стрессом на клеточном уровне.

Кстати, ранее теледоктор Александр Мясников опроверг миф о том, что кофе вредит при аритмии. Он приводил данные исследования, в котором участвовали 500 пациентов с мерцательной аритмией. Тем, кто пил хотя бы чашку кофе в день, реже требовалось повторное восстановление ритма.