Доктор Мясников опроверг миф о вреде кофе для пациентов с аритмией

Кофеин, как показывает недавнее исследование, не навредил группе из 500 человек, а лишь помог

Доктор Александр Мясников опроверг популярный миф о вреде кофе для пациентов с аритмией из-за того, что провоцирует аритмию – по словам ведущего, одно из исследований служит опровержением этой информации.

Так, Мясников приводит одно из исследований, в котором участвовали 500 пациентов супорной мерцательной аритмией. Они были отобраны для процедуры аблациии– восстановления ритма путем хирургической малоинвазивной процедуры.

Так, половине была рекомендована минимум одна чашка кофе в день. Вторая часть от кофе воздерживалась.

Результат оказался следующим: для тех, кто пил кофе по чашке в день, успешная кардиоверсия была связана с меньшим рецидивом мерцательной аритмии или трепетаний предсердий. У другой части пациентов показатели были хуже. При этом они, кстати, полностью воздержались от продуктов с кофеином.

