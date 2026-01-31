Доктор Мясников опроверг миф о вреде кофе для пациентов с аритмией

Курс рубля
Доктор Александр Мясников опроверг популярный миф о вреде кофе для пациентов с аритмией из-за того, что провоцирует аритмию – по словам ведущего, одно из исследований служит опровержением этой информации.
Так, Мясников приводит одно из исследований, в котором участвовали 500 пациентов супорной мерцательной аритмией. Они были отобраны для процедуры аблациии– восстановления ритма путем хирургической малоинвазивной процедуры.
Так, половине была рекомендована минимум одна чашка кофе в день. Вторая часть от кофе воздерживалась.
Результат оказался следующим: для тех, кто пил кофе по чашке в день, успешная кардиоверсия была связана с меньшим рецидивом мерцательной аритмии или трепетаний предсердий. У другой части пациентов показатели были хуже. При этом они, кстати, полностью воздержались от продуктов с кофеином.
Ранее популярный теледоктор рассказал, почему употребление алкоголя запрещено во время приема антибиотиков. Причина не только в снижении эффективности препаратов, нацеленных на борьбу с инфекциями.
