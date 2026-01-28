Доктор Мясников объяснил, почему запрещено употреблять алкоголь с антибиотиками

Курс рубля
Телетерапевт Александр Мясников рассказал, почему употребление алкоголя запрещено во время антибиотиков. Первая причина – снижение эффективности препаратов, нацеленных на борьбу с инфекциями, из-за спиртного. Об этом доктор сообщил в эфире программы "О самом главном".
Вторая причина, отметил Мясников – сильная тошнота, которая станет одним из симптомов такого "смешивания".
"Неукротимая многодневная рвота. Если вы принимаете цефалоспорины либо метронидазол, вы натыкаетесь на эту реакцию. Помимо того, что они перестают работать", – уточнил специалист.
Такое комбинирование, кроме рвоты, лишает препараты своей функции. Отдельно Мясников указал на риски для поджелудочной железы – при злоупотреблении алкоголем есть риск панкреонекроза, с отмиранием тканей органа.
Ранее доктор Мясников рассказал, почему аспирин перестал считаться в современной медицине "золотым стандартом" и по какой причине его реже стали назначать в качестве препарата первичной профилактики.
