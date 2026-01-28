Доктор Мясников объяснил, почему запрещено употреблять алкоголь с антибиотиками

Доктор Мясников объяснил, почему запрещено употреблять алкоголь с антибиотиками
Фото: freepik.com
В таком случае препараты просто бесполезны

Телетерапевт Александр Мясников рассказал, почему употребление алкоголя запрещено во время антибиотиков. Первая причина – снижение эффективности препаратов, нацеленных на борьбу с инфекциями, из-за спиртного. Об этом доктор сообщил в эфире программы "О самом главном".

Вторая причина, отметил Мясников – сильная тошнота, которая станет одним из симптомов такого "смешивания". 

"Неукротимая многодневная рвота. Если вы принимаете цефалоспорины либо метронидазол, вы натыкаетесь на эту реакцию. Помимо того, что они перестают работать", – уточнил специалист.

Такое комбинирование, кроме рвоты, лишает препараты своей функции. Отдельно Мясников указал на риски для поджелудочной железы – при злоупотреблении алкоголем есть риск панкреонекроза, с отмиранием тканей органа. 

Ранее доктор Мясников рассказал, почему аспирин перестал считаться в современной медицине "золотым стандартом" и по какой причине его реже стали назначать в качестве препарата первичной профилактики.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

