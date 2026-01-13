Мясников рассказал об опасности аспирина для людей старше 60 лет

Сегодня медицина пересматривает отношение к ацетилсалициловой кислоте

Аспирин давно перестал быть "золотым стандартом" – этот препарат может представлять опасность для людей старших возрастов. Многие привыкают принимать таблетки "для сердца". Однако современная медицина, отмечает Александр Мясников, пересматривает такой подход.

Ацетилсалициловая кислота, широко известная как аспирин, считалась когда-то стандартом в защите сосудов. Однако прежние рекомендации, указывает Мясников, более не актуальны. Для ряда пациентов прием лекарств может оказаться более вредным, чем полезным.

Сегодня аспирин практически не встретить в перечне препаратов первичной профилактики. Что означает следующее: без необходимости он не принимается. Даже лишний вес и курение не считаются весомыми факторами.

Ключевое внимание необходимо обращать на пациентов старше 60 лет. Регулярный курс этого препарата повышает риск развития опасного кровотечения, перевешивая пользу для сердечно-сосудистой системы.

Однако это не значит, что необходим полный отказ от аспирина. Он назначается при вторичной профилактике для пациентов с подтвержденными сосудистыми проблемами.

Аспирин показан пациентам с перенесенным инфарктом или инсультом, со стабильной стенокардией, диагностированным атеросклерозом, отмечает портал "Ридлайф.ру".

