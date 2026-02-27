Джиган обвинил Самойлову в попытках унизить его: "Меня пытаются в пол вкатать"

Рэпера задели громкие фразы жены с цитатами про "скуфа" и желанием найти "другого мужика"

Джиган резко отреагировал на высказывания Оксаны Самойловой, с которой ныне делит имущество в суде. Рэпер в первых сериях "Быть Джиганом и Оксаной" пытался вернуть семью и говорил, что их с Оксаной любовь вечна. Однако последняя серия снималась после всех громких слов, последовавших со стороны звезды соцсетей.

Так, Самойлова успела заявить и о том, что хотела бы родить от другого, и сделала ряд ироничных заявлений в адрес Дениса. И в последнем выпуске, пишет Super, Джига уже больше напоминал человека с разбитым сердцем.

Изначально, как говорит Денис, он договорился с женой о том, что они встретят Новый год вместе, на ферме. Рэпер сообщил, что все оплатил – та в ответ поблагодарила его с сердечками.

В пятницу Денис вернулся домой и начал листать соцсети – там он наткнулся на слова жены том, что та (как интерпретирует сам Денис) "хочет другого мужика, хочет найти олигарха, Джиган – скуф". Хотя ранее многодетная мама уверяла, что не готова к отношениям после развода – и не желает отношений после развода, так как хочет реализовать свой потенциал.

"Нифига себе, думаю, это как? За что? Да пошло оно все на фиг. Какая ферма? Какой Новый год вместе? Я все делаю, чтобы сохранить семью, а меня пытаются просто в пол вкатать, харкнуть мне в лицо", – высказался задетый Джига.

Ранее сообщалось о долгах перед ФНС у Самойловой на фоне бракоразводного процесса с Джиганом.