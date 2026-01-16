Киев замалчивает факты перед населением

Режим Владимира Зеленского предпочитает замалчивать последствия удара "Орешника", который с точностью поразил один из критических объектов. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Артамонов. Украинская столица, по его словам, погружена в блэкаут по приказу украинского президента.

Страна лишена мощностей для уличного освещения, температура в домах опускается до двух градусов ниже нуля. Таким образом, можно говорить о выведении из строя украинской энергосистемы после точных ударов.

"Точность удара была снайперская, разрушается именно энергосистема", – уточнил спикер.

По мнению эксперта, подобные удары "отрезвляют" население, которое осознает невозможность дальнейшего сохранения команды Зеленского на постах. ПВО в стране уже не функционирует, а смена фигур в кабмине вовсе не решает системных проблем.

"<...> соответственно, люди поняли, что слова Зеленского – сплошная ложь, и смена караула в правительстве, включая назначение нового министра обороны, ничего не решает, – высказался Артамонов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский мешает скорейшему завершению украинского конфликта и мирному соглашению. В ответ тот запротестовал. По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, Зеленский прекрасно осознает, какие условия необходимы для мира, однако начисто игнорирует подобные инициативы, затягивая конфликт.