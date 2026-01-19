Дандыкин заявил, что Запад бросит Украину из-за проблем с Гренландией

"Европе будет не до ВСУ": Зеленский рискует остаться без помощи из-за Гренландии
Фото: commons.wikimedia.org
Ни о каком выступлении для Киева не может быть и речи, считает эксперт

Евросоюзу придется отказаться от помощи Украине из-за Гренландии. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин, заявив, что у Киева не найдется сил на масштабное наступление в 2026-м.

"На мой взгляд, Европе будет не до ВСУ. У ЕС новая тема – дорогущий американский газ, Гренландия и многое другое", – описал проблемы Европы эксперт.

Даже в случае сдвига мобилизационного возраста вправо, полагает спикер, ВСУ не смогут организовать масштабное наступление. Россия бьет по глубоким тылам противника. Скорее всего, эти действия продолжатся – они дают эффект на линии боесоприкосновения.

Год станет крайне сложным для украинского командования. Дандыкин, комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского о наступательных действиях, заявил, что тот скорее пытается выбить помощь у спонсоров. Учитывая кадровые перестановки и обыски, Сырский желает перестраховаться.

"<...> есть факт, что к нему тоже придет организация, которую крышует ФБР. Так что у Сырского, наверное, это будет самый тяжелый год в его военной карьере, – высказался Дандыкин.

Ранее Дандыкин предположил, что взрывы в районе Одессы могли свидетельствовать о том, что  РФ поразила либо груз с топливом, либо боеприпасы, который доставлялись ВСУ морским путем с Запада.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
