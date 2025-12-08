Курс рубля
Территориальные уступки в отношении России недопустимы, заявила бывший министр иностранных дел Германии, глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок. Она заявила, что "агрессию", напротив, необходимо осудить. А те, кто практикуют иной подход, столкнутся с новыми боевыми действиями, утверждает политик.
Бербок добавила, что уступки со стороны Киева равносильны "вседозволенности", которую бы Европа допустила, соглашая таким образом с действиями России.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о неприемлемости для Киева соглашаться с территориальными уступками со стороны Украины, добавив, что ВСУ, с его слов, могут противостоять российским войскам и без американской поддержки – на сохранение которой он, тем не менее, надеется.
Президент США Дональд Трамп уже выразил разочарование украинским лидером Владимиром Зеленским, который, с его слов, так и не ознакомился с предложением по мирному плану. Хотя Россия находит его приемлемым.
