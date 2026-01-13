Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на массированные удары РФ

Главком ВСУ заявил, что Россия использует морозы для давления на Украину
Фото: commons.wikimedia.org
Сырский просит у Штатов ПВО на фоне урона, который наносится критической инфраструктуре

Главком ВСУ Александр Сырский отчитался перед командующим сухопутными силами Соединенных Штатов в Европе и Африке Кристофером Донахью о ситуации на фронте, которую охарактеризовал как сложную.

Так, Сырский заявил, что Украине требуются дополнительные системы ПВО. В частности, Киеву необходимы боевые припасы и ЗРК американского производства. Приоритетом для ВСУ остается "укрепление воздушного щита".

Украинский главком заявил, что достичь "стойкого прекращения огня" возможно исключительно за счет давления на Россию силами Запада.

Кстати, Сырский заявляет о массированных ответных ударах российской стороны по критической инфраструктуре ВСУ, заявляя, что РФ использует "морозы как дополнительный инструмент давления".

"Начиная с 24.02.2022, количество применяемых армией РФ ракет достигло более 13,3 тыс. единиц, ударных дронов – более 142,3 тыс. единиц", – написал Сырский в телеграм-канале.

Ранее Сырский отчитался перед главой киевского режима Владимиром Зеленским о ситуации на Запорожском направлении: провалами в обороне главком ВСУ в ноябре называл туманную погоду. К тому моменту российские силы активизировались у реки Янчур, обрушив оборону противника. Фактически речь шла о прекращении ее существования.

Источник: Телеграм
