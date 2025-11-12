Главком ВСУ оправдался перед Зеленским за рухнувшую оборону

Главком ВСУ оправдался перед Зеленским за рухнувшую оборону
Фото:wikimedia.org
Украинский командующий обвинил во всем погоду

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал причиной крайне тяжелого положения украинских сил на Запорожском направлении туманную погоду. ВС России активизировались у реки Янчур, обрушив оборону противника.

При этом, отмечает "Военное дело", украинский главком умалчивает, что выстроенная оборона у Янчура прекратила свое существование. На реке, кроме Успеновки, расположены и другие села – фактически это был основной рубеж обороны в сторону Гуляйполя, который российская армия смогла прорвать.

В Александровском и Гуляйпольском направлениях, заявил Сырский, российские войска за счет преимущества в силах и средствах продвинулись вперед, выбив ВСУ из трех населенных пунктов.

Однако военные аналитики отмечают, что по такой логике туман на Запорожском направлении простоял целые месяцы. Россия наступает здесь не в первый день.

Сырский также признал штурм ВС РФ Равнополья и Яблоково. Однако главком ВСУ ни словом не обмолвился о том, каким образом необходимо исправлять ситуацию.

По данным "АиФ", российские бойцы форсировали Янчур, включая его отрезок в районе Успеновки, и смогли закрепиться, создав плацдарм. В настоящее время идет продвижение вперед. 

Источник: "Военное дело" ✓ Надежный источник
