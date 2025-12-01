Путин ввел для граждан Китая безвизовый режим до сентября 2026-го

Для туристов из КНР также вводится возможность транзита на основании обычных паспортов

Для граждан из Китая вводится безвизовый въезд, следует из указа президента России Владимира Путина. Информация следует из портала опубликования государственных актов. Документ вступает в силу с 1 декабря – с момента его подписания.

Срок действия безвизового режима для граждан КНР – до 14 сентября 2026 года. В течение этого периода времени для них доступен въезд в Россию с обычным паспортом сроком до 30 дней с "гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, спортивных мероприятиях".

Граждане соседней страны могут въезжать в РФ и выезжать из нее транзитом – также на основании обычных паспортов.

Исключения составляют граждане Китая, которые въезжают с целью работы, обучения или для международных автомобильных перевозок.

С 15 сентября пробный безвизовый режим действует для граждан России в Китае – они смогут посещать КНР на основании обычных паспортов сроком до 30 дней.

Ранее западные СМИ бурно отреагировали на визит Путина в Китай. Так, в Independent заявляли, что лидеры Соединенных Штатов и Евросоюза совершили роковую ошибку, недооценив саммит ШОС с демонстративным сближением Москвы и Пекина – речь идет о событии, которое нельзя игнорировать. А особое внимание западных обозревателей привлекло совместное появление лидеров РФ и КНР на военном параде в Пекине.