Путин ввел для граждан Китая безвизовый режим до сентября 2026-го

Для граждан из Китая вводится безвизовый въезд, следует из указа президента России Владимира Путина. Информация следует из портала опубликования государственных актов. Документ вступает в силу с 1 декабря – с момента его подписания.
Срок действия безвизового режима для граждан КНР – до 14 сентября 2026 года. В течение этого периода времени для них доступен въезд в Россию с обычным паспортом сроком до 30 дней с "гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, спортивных мероприятиях".
Граждане соседней страны могут въезжать в РФ и выезжать из нее транзитом – также на основании обычных паспортов.
Исключения составляют граждане Китая, которые въезжают с целью работы, обучения или для международных автомобильных перевозок.
С 15 сентября пробный безвизовый режим действует для граждан России в Китае – они смогут посещать КНР на основании обычных паспортов сроком до 30 дней.
Ранее западные СМИ бурно отреагировали на визит Путина в Китай. Так, в Independent заявляли, что лидеры Соединенных Штатов и Евросоюза совершили роковую ошибку, недооценив саммит ШОС с демонстративным сближением Москвы и Пекина – речь идет о событии, которое нельзя игнорировать. А особое внимание западных обозревателей привлекло совместное появление лидеров РФ и КНР на военном параде в Пекине.
